Каким будет салон кроссовера Xiaomi

Китайский IT-гигант готовит к премьере вторую модель после седана SU7 — кроссовер YU7, который получит установки с одним и двумя электромоторами и запас хода более 700 километров. Старт продаж YU7 запланирован на июнь нынешнего года, а пока шпионы продолжают по частям раскрывать его облик. На этот раз в распоряжении Car News China оказались снимки частично прикрытого салона.

© Motor.ru

Традиционной приборной панели у Xiaomi YU7 не будет: ее функции возьмет на себя тонкий дисплей, растянутый во всю ширину лобового стекла. Центральное место на передней панели займет тачскрин медиасистемы в толстой рамке, который можно будет перемещать ближе к водителю либо к пассажиру. Как отмечает Car News China, он немного меньше, чем у SU7. Вероятно, диагональю пришлось пожертвовать, чтобы был лучше виден тонкий PHUD-экран.

Мультимедийная система будет работать на собственной операционной системе Xiaomi HyperOS и «дружить» с гаджетами.

© Car News China

© Car News China

© Car News China

© Car News China

Руль не такой, как у седана, — он уплощен сверху, обтянут алькантарой и украшен вставками, похожими на карбон. Справа можно увидеть красную кнопку Boost Mode для активации краткосрочного буст-режима, слева — еще одну для включения систем помощи водителю (ADAS). Сиденье водителя оснастят подставкой для ног с электроприводом.

Также у кроссовера будут отсеки для беспроводной зарядки и LiDAR на крыше, указывающий на наличие системы автономного вождения. У SU7 за его работу отвечают две платформы NVIDIA, лидар, больше десяти камер и три радара. Алгоритмы Xiaomi могут распознавать нестандартные объекты и менять траекторию, ориентируясь на новые данные.

YU7, как ожидается, выйдет на рынок с одно- и двухмоторной силовыми установками. Полноприводный вариант разовьет порядка 500 лошадиных сил и сможет проехать без подзарядки более 700 километров (ранее говорилось о 760). Ожидаемая стартовая цена — 250 тысяч юаней, что в пересчете на рубли равно 2,98 миллиона. Стоимость SU7 в Китае начинается с 215 тысяч юаней (2,57 миллиона рублей). На российских агрегаторах за «четырехдверку» просят более четырех миллионов.