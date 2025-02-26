В сервисном центре Tesla починили Cybertruck с помощью скотча

Сотрудники официального сервисного центра Tesla отремонтировали Cybertruck с помощью скотча. По данным издания Carscoops, владелец электрического пикапа приехал к специалистам с жалобами на сильный шум в салоне во время движения. Диагностировав большие зазоры на кузове машины, они не придумали ничего лучше, чем использовать обычный скотч для заделывания дефектов. Примечательно, что с аналогичной проблемой сталкиваются владельцы других моделей американской марки.

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Первоначально специалисты сервисного центра заявили владельцу, что аэродинамические шумы, возникающие во время движения, являются распространенной проблемой Cybertruck. Однако автомобилист взял на тест-драйв другой пикап, уровень шума в котором оказался значительно ниже.

Специалисты установили, что шум возникает их-за турбулентности воздуха вокруг кузовных панелей в передней части кузова. При этом они сообщили, что отрегулировать зазоры между панелями не получится из-за специфической конструкции электропикапа.

Единственным решением проблемы сотрудники назвали заклеивание щелей. При этом использование клея не представлялось возможным, поскольку в таком случае владелец не смог бы пользоваться передним багажником. В результате рабочие не придумали другого решения, кроме как заклеить проблемные места обыкновенным скотчем.

Помимо владельцев электропикапов с аналогичной проблемой сталкиваются хозяева Model 3 и Model Y.

В феврале прошлого года владельцы Tesla Cybertruck массово пожаловались на коррозию. Автомобилисты сообщили, что после дождя на нержавеющем кузове электропикапа появились бурые пятна.