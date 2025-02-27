В России выросло производство легковых машин

По итогам января отечественные автозавода собрали 54,4 тысячи легковых автомобилей — это на 20,2% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в статистике Росстата.

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Производство растёт за счёт расширения действующего модельного ряда, а также запуска новых моделей. Так, АвтоВАЗ начал собирать Lada Vesta с 6-ступенчатой механической трансмиссией, на калининградском «Автоторе» начался выпуск внедорожников BAIC BJ60, на «Моторинвест» в Липецке на конвейер встали Voyah Dream и Free, а в Ульяновске — пикапы Sollers ST6 и ST8.

Одновременно в ведомстве отмечают, что в первом месяце 2025 года на 30,8% просел объём выпуска грузовиков. Всего в прошлом месяце с конвейеров площадок сошло 8,9 тысячи большегрузов.

В сегменте тяжёлых машин новинок значительно меньше. Отмечается, что в январе в Набережных Челнах началось производство импортозамещённых седельных тягачей КамАЗ-65955.

Тем временем автозавод КамАЗ наметил цели на 2025 год. Челнинский автогигант планирует провести полную интеграцию производства и логистики внутри конвейера сборки кабин. Первый этап проекта, в рамках которого планируетсся нарастить выпуск до 35 тысяч кабинных модулей ежегодно, должен быть запущен до конца июля.