Aston Martin откладывает выпуск электрокара, но начнёт продажи супергибрида. Убытки Aston Martin выросли на 48,7% — до 255,5 миллиона фунтов стерлингов за год, а чистый долг составил 1,16 миллиарда фунтов стерлингов, увеличившись на 43% за год. Компания заявила, что сократит 5% рабочих мест — 170 сотрудников. Эта непопулярная мера, по словам генерального директора бренда Эдриана Холлмарка, позволит сэкономить 25 миллионов фунтов стерлингов (более 2,7 миллиарда рублей).

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Такое решение было принято после резкого роста убытков и задолженности производителя автомобилей класса «люкс». Кроме того, не сбылись прогнозы по объёмам продаж, что тут же отразилось на акциях компании — они упали более чем на 9%.

«Более низкий, чем ожидалось, прогноз объёма продаж на 2025 год, а также необходимость стимулирования спроса и улучшения портфеля заказов подчеркивают слабость спроса на автомобили класса «люкс» и спортивные автомобили», — отметили аналитики Barclays.

Компания откладывает запуск полностью электрического автомобиля до 2030 года, чтобы сосредоточиться на сверхроскошной гибридной модели, заявил Холлмарк. Среднемоторный подключаемый гибрид Valhalla, по его словам, внесёт «значительный вклад» в финансовые показатели в течение следующих нескольких лет.

Планируется выпустить всего 999 единиц Valhalla, каждая из которых, по некоторым данным, оценивается в 850 тысяч фунтов стерлингов (почти 93 миллиона рублей). Поставки автомобиля должны начаться уже во второй половине 2025 года. В Aston Martin отказались подтвердить актуальность цены.