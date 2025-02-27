Электрокары из Китая заняли 76% мирового рынка

Китайские электрокары заполонили улицы стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В настоящий момент лидерами в сегменте электромобилей являются автопроизводители из Поднебесной. Им удалось это сделать, не продав ни одной машины в США — втором по величине и наиболее прибыльном автомобильном рынке мира.

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По последним данным аналитического агенства Rho Motion, китайским брендам принадлежит 76% мирового рынка электромобилей и подключаемых гибридов (PHEV) благодаря агрессивному продвижению на новые территории. В Европе их доля рынка варьируется в зависимости от страны, но они добились огромных успехов на менее развитых рынках.

В Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, китайские производители обеспечили около 4% от 578 тысяч проданных электромобилей в прошлом году. В Великобритании и Франции показателя выше — 7% и 5% от общего объёма продаж электрокаров соответственно. В Нидерландах, Швеции, Норвегии и Бельгии китайские электромобили составляют 6%, 5%, 8% и 3% рынка соответственно. Ещё больше их в Испании и Австрии, где они занимают 10% и 11% продаж. Но за пределами Европы цифры куда более впечатляющие.

Так, в Бразилии 82% всех проданных в 2024 году электромобилей и подключаемых гибридов были из Китая. Им же принадлежит 77% рынка Таиланда, 70% — в Мексике, 75% — в Индонезии, 52% — в Малайзии, 74% — в Непале, 64% — в Израиле. Большой популярностью эти машины пользуются в Австралии и Новой Зеландии, где на них приходится 26% и 15% продаж соответственно.

Безусловно, в большинстве перечисленных стран отсутствует автомобильная промышленность. Кроме того, масштабы государственных субсидий китайской электромобильной промышленности поражают масштабами, но именно финансовая поддержка дала возможность электрокарам и гибридам из КНР стать доступнее машин известных европейских, американских, японских и корейских производителей.