«Яндекс» выделит беспилотный транспорт в отдельное направление

«Яндекс» переведет автономный транспорт в отдельное бизнес-направление, которое войдет в группу компаний Yandex B2B Tech. Оно объединит беспилотные такси, грузовики и роботов-курьеров, сообщает «Коммерсант».

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Ранее беспилотные технологии входили в сегмент «перспективного направления развития». Отдельное направление создано с целью коммерциализации технологии в b2b-сегменте. Его возглавит Сергей Мельник, ранее руководивший разработкой голосового помощника «Алиса» и умных устройств.

Компания уже начала использование своих разработок: беспилотные грузовики выполняют перевозки по маршруту Москва—Тула, а роботы-курьеры осуществили более 480 тыс. доставок в Москве, Сочи и Иннополисе.

В «Яндексе» отмечают, что автономные грузоперевозки будут востребованы почтовыми и курьерскими службами, маркетплейсами и логистическими компаниями, которые уже сталкиваются с серьезным дефицитом водителей. Там прогнозируют, что к концу года стоимость доставки роботами станет ниже, чем у курьерских служб.

Эксперты оценивают потенциальный экономический эффект от внедрения беспилотного транспорта в России в 4,6 трлн руб. ежегодно. Однако выход направления на операционную прибыльность может занять от трех до пяти лет.

Ранее эксперты спрогнозировали, что через десять лет более четверти автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. К 2042 году их доля превысит 80%.