Неплохо для «бюджетника»: раскрыто оснащение новой Lada Iskra. «Мотор» выяснил подробности о новой модели АвтоВАЗа. Для своего ценового сегмента — по данным инсайдеров, Искра будет стоить 1,2-1,6 миллиона рублей, — она оснащена достойно. В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме (ABS, ESC и HCA соответственно), а также датчики света и дождя.

Помимо всего перечисленного, самую доступную версию Lada Iskra предложат с иммобилайзером, системой экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС, передними электростеклоподъемниками (сзади у автомобиля «весла»), аудиоподготовкой, светодиодными дневными ходовыми огнями и поворотниками, а также с 15-дюймовыми стальными дисками.

Lada Iskra представили в Казани на выставке Truck Expo-2025. Помимо базового оснащения, «Мотор» выяснил и подробности о доступных для модели опциях. В их числе кожаный руль, регулировка рулевого колеса по высоте и вылету, камера заднего вида и кондиционер. Кроме того, Искра получит «зимний» пакет, включающий подогревы передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок. В списке опционального оснащения значатся противотуманный фары с подсветкой поворота, задние парктроники, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, сервисы «Яндекса» и аудиосистема с четырьмя динамиками. Диски у автомобиля могут быть легкосплавными на 15 и 16 дюймов.

Всё о новой Lada Iskra Sport. Фотогалерея

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Искра получила максимальное количество компонентов российского производства. В частности, инженеры АвтоВАЗа адаптировали французскую платформу, заменив ряд технических решений на те, которые применены на Vesta. В результате Искра осталась без продвинутых систем помощи водителю, а именно ассистента контроля полосы, автоматического торможения и контроля «слепых» зон.

На "АвтоВАЗе" выпустили первую полноценную партию Lada Iskra

Lada Iskra предложат с атмосферными моторами объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил. Коробок передач будет несколько на выбор, включая шестиступенчатую «механику» китайского производства и китайский же вариатор.

Новинка ожидается у дилеров в мае 2025 года.