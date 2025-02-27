Российский авторынок снова откатился на пятое место

Российский авторынок стал пятым в Европе в январе. В 2024 году рынок РФ смог подняться на четвертую строчку в европейском зачете, но по итогам январе снова скатился на пятую, пишет «Автостат» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

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Лидирует в регионе по-прежнему Германия, где за первый месяц года было продано 207 640 новых автомобилей. Это на 2,8 процента меньше, чем в январе 2024-го.

Второе место с большим отставанием заняла Великобритания. Там в январе было реализовано 139 345 машин — на 2,5 процента меньше, чем в январе 2024 года. Замыкает тройку лидеров Италия со 133 731 проданным автомобилем и падением рынка на 5,8 процента.

Четвертую позицию на этот раз заняла Франция, результат которой — 114 673 машины (-6,2 процента). В России, по данным «Автостата», было реализовано 89 072 новых легковых автомобиля. Это на 11 процентов больше, чем год назад, но отставание от Франции все еще значительное.

На 5,3 процента выросли продажи в Испании, которая оказалась на шестой строчке рейтинга. Там за январь продали 72 322 автомобиля. В остальных странах показатель не смог достичь отметки в 50 тысяч.

Тем временем траты россиян на отечественные машины выросли в полтора раза. В январе на них было потрачено 49,3 миллиарда рублей. Это объясняется не только ростом трат на новые машины в целом, но и смещением фокуса покупателей в сторону российской продукции. При этом доминируют в финансовой структуре рынка по-прежнему «китайцы».