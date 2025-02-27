В Ярославской области начинают работы по расширению трассы М-8

В Ярославской области обсудили капитальный ремонт федеральной автодороги "Холмогоры" под Переславль-Залесским.

Глава Переславль-Залесского округа Дмитрий Зяблицкий рассказал о совещании с сотрудниками федерального казенного учреждения Упрдор "Холмогоры". Оно было посвящено расширению трассы М-8 до четырех полос на так называемых "переславских горках" - на участке от 145 до 160 километра.

Заявлено, что работы на трассе начнутся уже в этом году. При этом капитальный ремонт будет проходить с улучшением профиля дорожного полотна.

На совещании обсуждалась также организация кругового движения и дополнительного выезда в районе поселка Ивановское и обустройство там освещения.

Как добавил Дмитрий Зяблицкий, следующее совещание будет выездным, чтобы оценить предлагаемые проектные решения на местности.