За необычный пикап-хардтоп Oting Palasso решено просить 4 000 000 рублей

С механической коробкой передач новинка стоит 3 999 000, а с автоматической — 4 339 000 рублей. В обоих случаях машина оснащается бензиновым турбомотором Mitsubishi 4K31: при двухлитровом объёме этот двигатель выдаёт 218 л.с и 360 Н∙м. Предполагается, что этот автомобиль заинтересует прежде всего любителей охоты, рыбалки и активного отдыха.

Oting опубликовал росссийские цены хардтопа Palasso
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Это ближайший родственник внедорожника Paladin, который, в свою очередь, является вариацией на тему японского Nissan Terra: соответственно, у «Паладина» и «Палассо» — общая агрегатная база.

Задняя часть «хардтопа» оригинальная. И хотя салон и багажник разделены глухой перегородкой, её можно демонтировать, организовав общее пространство. На российском рынке аналогов этой машины нет.

В трансмиссии реализован жёстко подключаемый полный привод (с понижающей передачей и обеими блокировками дифференциалов). Так что новинка вдобавок сможет блеснуть хорошей проходимостью.

Кстати, в 2025 году российский филиал компании «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», что сейчас торгует автомобилями Oting и Rox, планирует представить третий бренд.

А, учитывая, что вышеназванная фирма теперь продвигает электрокары Xiaomi Auto на основных мировых рынках, нельзя исключать, что этим самым брендом станет именно «Сяоми».

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