На аукцион выставят гольф-кар в стиле G-класса

Mercedes недавно подтвердил планы по выпуску более доступной и компактной версии G-класса, которая займёт место ниже стандартной модели. Однако, если вы готовы на некоторые компромиссы, можно получить мини-Гелик гораздо раньше.

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Этот крошечный автомобильчик называется Bodo G-Wagon / E-Wagon и представляет собой гольф-кар, внешне очень напоминающий легендарный G-класс. Детализация впечатляет — оригинал безошибочно узнаётся по фирменному дизайну. У него есть рабочие фары, поворотники и даже дворники. Вдобавок, он оснащён держателем для запасного колеса и стильными двухцветными колёсами.

Хотя интерьер далёк от уровня настоящего G-класса, для гольф-кара он выглядит довольно неплохо. В салоне есть цифровая приборная панель и небольшая мультимедийная система. Также предусмотрена двухэкранная развлекательная система для пассажиров сзади, хоть и довольно простая.

Помимо экранов, в оснащение входят электростеклоподъёмники, центральный замок, отопитель и кондиционер. Также есть камера заднего вида и стильные металлические акценты в отделке.

Конечно, это далеко не электрический G 580 с батареей на 122 кВт·ч и четырьмя моторами мощностью 579 л. с. (432 кВт), но Bodo вполне может похвастаться батареей на 10 кВт·ч и электромотором мощностью 20 л.с. (15 кВт). Благодаря этому он разгоняется до 56 км/ч и способен проехать до 130 км на одной зарядке.

Этот гольф-кар будет выставлен на аукционе Mecum 21 марта, но один дилер уже предлагает новый экземпляр за 21 900 долларов (≈1,96 млн рублей). Это намного дороже настоящей «Нивы», но вполне разумная цена за возможность выглядеть круто на поле для гольфа.