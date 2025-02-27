Продажи электрокаров с пробегом стремительно растут

Nissan Leaf остаётся безоговорочным лидером на рынке подержанных электрокаров. В январе в России было куплено 862 машины с пробегом, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 488 единиц.

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Две трети от общего объёма продаж принадлежит трём маркам — Nissan (314 единиц), Zeekr (139) и Tesla (118). Все остальные бренды не смогли преодолеть показатель в 50 единиц.

В модельном рейтинге лидер остался прежний. Который месяц лучшие продажи в сегменте электромобилей с пробегом показывает японский Nissan Leaf. В январе россияне приобрели его 306 раз.

Среди остальных марок никто не смог преодолеть планку в 100 проданных единиц. Ближе всех к этому показателю оказался Zeekr 001 (95 единиц). В пятёрку также вошли Tesla Model 3 (54), Tesla Model Y (30), Hongqi E-HS9 (25).

Стоит напомнить, что по итогам января в сегменте новых электромобилей продажи упали на 56%.

Накануне в ходе презентации национального проекта «Экономика данных» вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поделился историей, произошедшей с ним лично. Он вспомнил про ДТП с роботом-доставщиком, который не мог сманеврировать на пешеходном переходе. Инцидент случился несколько месяцев назад.