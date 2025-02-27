Таксисты хотят получать льготы за отечественные машины

Таксисты хотят получать субсидии за покупку отечественных машин. «Национальный совет такси» (НСТ) предложил внести изменения в законопроект о локализации автомобилей, задействованных в пассажирских перевозках. В частности, предложено внести в документ меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации.

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«"Национальный совет такси" (НСТ) призвал внести существенные правки в законопроект о локализации такси. Среди предложений: добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидий лизинга для таксомоторных компаний, а также исключить балльную систему», — говорится в сообщении организации.

По мнению исполнительного директора НСТ Натальи Лозинской, меры господдержки необходимы из-за увеличения затрат таксопарков на покупку и содержание автомобилей. При этом она напомнила, что для перевозчиков важен широкий модельный ряд и доступные цены.

Тем не менее, постоянный рост цен на сами машины, их обслуживание и содержание приводят к тому, что у таксистов остаётся всё меньше денег на обновление автопарка. Таким образом, многие компании уже сейчас намерены использовать уже купленную технику максимально долго и не планируют покупать новые машины.

Тем временем российские самозанятые таксисты надеются на поддержку президента Путина. Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не утверждать актуальную версию законопроекта о российских автомобилях в такси, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе.