Дистрибьютор Honda объявил цену квадроцикла QRX 550

Новинка оборудована системой полного привода, а особенностью этой трансмиссии является возможность электронного управления блокировками обоих дифференциалов. Мототехника производится на современном заводе по технологическим процессам, в разработке которых принимала участие компания Yamaha.

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Дистрибьютором выступает компания «Мотор-Плейс», что является эксклюзивным партнёром Honda Motor.

В базовом оснащении QRX 550 есть система впрыска топлива, электроусилитель руля, виртуальная приборная панель диагональю 7 дюймов, мощная лебёдка и 22-литровый бензобак. Для заказа будут доступны оранжевая, красная, серо-салатовая, тёмно-серая и камуфляжная расцветка.

Независимая подвеска — с двойными А-образными рычагами: ход передней — 160 мм, а задней — 210 мм. Эта система подвески эффективно поглощает удары, обеспечивая плавную езду по любой местности. Амортизаторы оборудованы механизмом изменения преднатяга пружины.

Кроме того, как стало известно редакции Quto, вскоре стартуют продажи «старшей» модели QRX 650, а также спецверсии QRX 650 PRO.