Как выглядит салон-трансформер нового электрокара Kia

Марка Kia показала бюджетный электрический кроссовер EV2. Он представлен в статусе концепта, но уже в 2026 году станет серийным и выйдет на европейский рынок. Прототип электрокара похвастал необычными решениями. Например, открывающимися против хода задними дверьми и специальными информационными панелями для общения с другими участниками движения.

© Motor.ru

Компания Kia провела в Испании очередной EV Day, где представила кроссовер EV2. Он относится к сегменту B-SUV и серийным станет только в следующем году. Пока же электрокар демонстрирует множество концептуальных решений — от открывающихся против хода задних дверей и отсутствующей центральной стойки (Привет, Атом!) до информационных панелей на стеклах и переносных динамиков аудиосистемы.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

На рендерах этого не видно, но фары EV2 не имеют защитного стекла, что, несомненно, добавляет кроссоверу индивидуальности. Салон рассчитан на четырех человек, причем второй ряд складывается, позволяя сдвигать передний диван вплотную к багажнику. Такую компоновку можно использовать для отдыха на природе или коротая время, пока машина заряжается.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Металлическая поверхность в нижней части передней панели — это отдельная дизайнерская фишка. Здесь находятся беспроводная зарядка и розетка. Треугольные динамики в дверях можно вынимать и использовать вне машины, как на Toyota Tacoma. Серийный EV2 будет поддерживать обновления «по воздуху» и сможет питать внешние потребители, хотя обычно и то и другое есть только в машинах классом выше.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Продавать серийный Kia EV2 будут в Европе и «ряде других регионов». Больше подробностей появится после премьеры товарного кроссовера, а пока нет ни характеристик, ни данных об оснащении, ни тем более цен. Кстати, там же на EV Day 2025 корейцы показали готовые к запуску седан и хэтчбек EV4, а также минивэн PV5.