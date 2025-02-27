Stellantis подготовил десять новинок

Мультибрендовый производитель оптимистично оценивает свои перспективы в 2025 году и готовится к назначению нового постоянного генерального директора.

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Автогигант Stellantis появился в начале 2021 года в результате слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA. Как и по многим другим производителям, по Стеллантису тоже «прокатился» кризис, вызванный в том числе недостаточно высоким спросом на электромобили, так что теперь компаниям приходится «переобуваться» и дополнительно инвестировать в модели с ДВС.

Напомним, в конце прошлого года экстренно ушёл в отставку бывший гендиректор корпорации Stellantis Карлос Таварес. Сейчас автогигант возглавляет исполняющий обязанности генерального директора Джон Элканн. Комментируя обнародованные финансовые показатели концерна, он отметил, что 2024-й был для Stellantis «годом резких контрастов», также он добавил, что «результаты [за прошедший год – прим. ред.] не соответствовали потенциалу» производителя.

Согласно опубликованному отчёту, чистая прибыль Stellantis по итогам прошлого года упала на 70% до 5,5 млрд евро, а чистая выручка за тот же период сократилась на 17% (до 156,9 млрд евро). При этом объём консолидированных поставок уменьшился на 12% из-за временных пробелов в ассортименте продукции, а также из-за выполнения плана по сокращению запасов.

В концерне подсчитали, что совокупные запасы машин всех брендов на 31 декабря 2024 года сократились на 18% (или на 268 тыс. единиц). В США удалось сократить переполненные запасы дилеров на 20% – до 304 тыс. экземпляров (это показатель оставшихся запасов на конец прошлого года); то есть здесь маркам удалось даже перевыполнить план, так как изначально заявленный целевой показатель составлял 330 тыс. машин.

Джон Элканн отметил, что несмотря на падение чистой прибыли и выручки, компания в 2024-м сумела «достичь важных стратегических вех». Речь идёт, в частности, о начале использования новых мультиэнергетических платформ, которое будет продолжено в 2025 году, а также о запуске производства тяговых батарей для электромобилей (с помощью совместных предприятий).

По словам исполняющего обязанности главы Stellantis, в 2025 году автогигант намерен улучшить финансовые показатели, а также упрочить свои позиции на глобальном автомобильном рынке. Предполагается, что в этом ему помогут новинки: на текущий год намечен запуск десяти новых продуктов. В подробности производитель не вдавался, но отметил, что речь идёт о будущих моделях брендов Alfa Romeo, Chrysler, Maserati, а также Jeep, который выведет на рынок брутальный внедорожник Recon Recon, а также преемник Cherokee, который может получить иное имя. В основе всех анонсированных новинок будет лежать платформа STLA Large.

Кроме того, в текущем году должна дебютировать платформа STLA Frame, на которой будут базироваться пикап Ram 1500 Ramcharger (на днях марка уточнила показатели серийного гибридного грузовика), а также, вероятно, гибридные версии типа range extended Wagoneer и Grand Wagoneer.

В Stellantis добавили, что процесс назначения нового постоянного генерального директора концерна «идёт полным ходом». По плану, он завершится в первой половине 2025 года.