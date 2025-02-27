Гаишники за день отобрали две машины у одного водителя

На Урале пьяный водитель лишился двух машин за один день. В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции два раза за один день привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде одного и того же нарушителя. В итоге у мужчины отобрали два автомобиля и оштрафовали, в сумме, на 90 тысяч рублей.

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«Утром бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции о подозрительном автомобиле, движущемся из Краснотурьинска в направлении Североуральска. У водителя имелись внешние признаки сильного опьянения», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители оперативно выехали на вызов и нашли нарушителя. За рулём оказался 36-летний местный житель, в крови которого по результатам медосвидетельствования было обнаружено 0,9 мг/л алкоголя.

Автомобилист пытался доказать, что употреблял спиртное накануне вечером, однако гаишников это не убедило. Ему выписан протокол, а машину переместили на штрафстоянку.

«Этот инцидент мог бы остаться рядовым, если бы история не получила неожиданное продолжение. Спустя несколько часов тот же самый водитель снова оказался за рулём, на этот раз другого автомобиля», — рассказали в Госавтоинспекции.

На этот раз в крови нарушителя нашли уже 0,96 мг/л.

Инспекторы повторно привлекли свердловчанина к ответственности и забрали второе транспортное средство.

В итоге ему грозит лишение водительских прав на длительный срок и штраф на сумму 90 тысяч рублей за оба нарушения.