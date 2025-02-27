В России рухнула выдача автокредитов

НБКИ: количество выданных в РФ автокредитов упало на 42,7%

По итогам января текущего года количество выданных автокредитов на новые и подержанные авто составило 59,6 тыс. ед. Это на 42,7% меньше, чем в предыдущем месяце. Так, в декабре 2024 года было оформлено 104,1 тыс. автокредитов.

Относительно января прошлого года число выданных автокредитов в первом месяце 2025-го уменьшилось на 39,7% (в январе 2024 года было 98,7 тыс. ед.). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в число факторов падения выдачи автокредитов вошли повышение утильсбора и рыночных ставок.

Также в январе по сравнению с декабрем на 45,8% упал и объем выданных автокредитов, составив 73,4 млрд рублей.

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