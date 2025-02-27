В Россию привезли семиместные Suzuki Ertiga

В России появились в продаже семиместные Suzuki Ertiga по цене от 2,4 млн рублей

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В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga. У этой модели «кроссоверный» клиренс, просторный салон и надежные силовые агрегаты.

За минимальные 2 399 000 рублей с учетом уплаченного утильсбора новый компактвэн предлагает из наличия компания из Новосибирска. Авто в комплектации GLX, куда входят климат-контроль, боковые зеркала с электрорегулировкой и повторителями поворотников, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаный мультируль и многое другое.

Еще два аналогичных автомобиля, но в серебристом цвете кузова, за 2 570 000 и 2 620 000 рублей предлагают в Липецке. За 2 695 000 рублей новый компактвэн продают в Стерлитамаке.

Все Suzuki Ertiga оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым атмосферником с цепным приводом ГРМ, 6-ступенчатой АКП. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.