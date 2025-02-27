Центробанк может ужесточить регулирование автокредитов

В Банке России не исключают введение жёстких мер в сфере выдачи займов на покупку автомобилей, если банки продолжат навязывать услуги. Об этом в ходе ежегодной встречи с Ассоциацией банков заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На нашей прошлой встрече я говорила и о навязывании в автокредитовании. После этого многие банки согласились, что надо менять здесь подходы. Девять банков подписали специальный меморандум, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. К сожалению, продолжается навязывание кредитором дорогих, но бесполезных для людей услуг, которые считаются оказанными в момент продажи, то есть их вернуть нельзя», — заявила Набиуллина.

Она также призвала лидеров рынка «в разумные сроки» присоединиться к меморандуму и «навести у себя порядок». В противном случае будут приняты более жёсткие меры через регулирование.

Ранее в России было зафиксировано снижение объёмов и количества автомобильных кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, куда поступает информация от кредиторов, передающих сведения в бюро, в январе количество выданных автокредитов сократилось на 42,7% (по сравнению с декабрем 2024 года) и составило 59 600. Если сравнивать с январём прошлого года, когда было выдано 98 700 автокредитов, то количество в этом январе займов упало на 39,7%.

Тем не менее, в Объединённом кредитном бюро сообщили, что за четыре последних года количество клиентов с автомобильными кредитами выросло с 1,3 миллиона до 2,3 миллиона человек. Если в 2021 и 2022 году число россиян с автокредитами находилось в пределах 1,3-1,4 миллиона, то с весны 2023 года их количество стало заметно прибавляться. Показатель в 2 миллиона человек был преодолён уже в первой половине 2024 года.