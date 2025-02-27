Опубликованы результаты краш-тестов Chery Tiggo 4

Раскрыты результаты краш-тестов китайского Chery Tiggo 4. Недорогой кроссовер марки Chery продается не только в Китае и в России, но и в Австралии — там он называется Tiggo 4 Pro. Именно австралийская версия модели и приняла участие в серии краш-тестов по методике ANCAP, включая дополнительные испытания по защите уязвимых участников дорожного движения — пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Результат впечатлил: безопасность «бюджетника» оценили в максимальные пять звезд.

© Motor.ru

Методика ANCAP включает фронтальный удар на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, два боковых удара, испытания кресел имитацией удара сзади и тест на безопасность пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Оценки у австралийского Tiggo 4 Pro следующие: 88 процентов за защиту водителя и взрослых пассажиров, 87 процентов за защиту пассажиров-детей, 85 процентов за работу систем безопасности и 79 процентов за защиту уязвимых участников дорожного движения.

© ANCAP

Экспертов ANCAP впечатлило то, как китайский кроссовер проявил себя при боковых ударах, в том числе с дальней, пассажирской стороны — он набрал максимальное количество баллов. В испытании на фронтальный удар с полным перекрытием Tiggo 4 Pro заработал 7,48 балла из восьми возможных.

Конструкция автомобиля на 60 процентов состоит из высокопрочной стали, а также имеет алюминиевую противоударную балку спереди. Она эффективно выдерживает многоплановые удары, рассеивая энергию и обеспечивая защиту области грудной клетки и шеи как водителя, так и пассажиров. В оснащение Tiggo 4 Pro для австралийского рынка входят семь подушек безопасности, включая фронтальные, боковые, шторки и редко встречающуюся в этом классе центральную подушку безопасности. Все семь эйрбегов сработали штатно.

Система поддержки движения по полосе (Lane Support System) сработала в большинстве тестовых сценариев, включая критически важный тест на экстренное удержание в полосе, за это кроссоверу присудили максимальные три балла. В испытании автоматического экстренного торможения при взаимодействии с другими автомобилями Tiggo 4 Pro набрал 3,75 балла из четырех возможных.