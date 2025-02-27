Анонимный спонсор подарил 10 Tesla Cybertruck полиции Лас-Вегаса

Полиция Лас-Вегаса (США) получила от анонимного спонсора сразу 10 пикапов Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Eletrek.

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«Департамент полиции Лас-Вегаса рад сообщить, что мы добавим 10 Tesla Cybertrucks в наш автопарк! Эти передовые автомобили будут адаптированы для патрулирования LVMPD и SWAT, помогая нашим офицерам защищать и служить с использованием новейших технологий», — приводит издание слова шерифа полиции Кевина Макмахилла.

В департаменте полиции Лас-Вегаса уточнили, что машины были получены в дар от анонимного спонсора. Tesla Cybertruck полицейские Лас-Вегаса будут использовать вместе с уже стоящими на вооружении полуавтономными дронами. Новость о поступлении Cybertruck полиция проиллюстрировала изображениями пикапов в двух исполнениях — для патрульных и спецназа.