Baidu и CATL будут совместно производить беспилотные авто

Согласно достигнутому соглашению, сотрудничество будет сосредоточено на интеграции цифровых интеллектуальных технологий и автономного вождения, а также на применении аккумуляторных решений CATL, включая технологии быстрой замены батарей у беспилотных авто. Цель партнерства — создание инновационных бизнес-моделей и повышение конкурентоспособности автономных автомобилей

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Ранее Baidu уже сотрудничала с различными автопроизводителями в области разработки беспилотных автомобилей. Например, в 2018 году компания заключила соглашение с Volvo Cars о совместной разработке полностью автономных электромобилей для китайского рынка, где Volvo отвечала за автомобильную платформу, а Baidu — за программное обеспечение. Кроме того, в 2021 году Baidu и Geely создали совместное предприятие Jidu Auto, результатом которого стал выпуск в 2022 году электрического кроссовера Jidu Robo-01, оснащенного технологиями автономного вождения и аккумуляторами CATL.

Предположительно, партнерство между Baidu и CATL еще больше укрепит позиции двух компаний в быстро развивающейся сфере автономного транспорта.

Между тем, BYD изменила свою стратегию продаж в Европе, делая ставку на гибридные автомобили. Этот подход позволяет ей обойти новые тарифы Европейского союза на электромобили, которые не распространяются на гибриды, и продолжать продажи без ограничений.