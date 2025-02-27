Доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию

емейный кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения вернулся на российский рынок. Его поставляют в страну по параллельному импорту по цене от 2 890 000 рублей. За столько кроссовер из наличия продает автосалон из Кирова. Уточняется, что коммерческий утильсбор уже входит в цену.

© За рулем

Chevrolet Captiva предлагается в белом цвете кузова и богатой комплектации Premier, включающей кожаные сиденья, подогрев зеркал и заднего стекла, камеру заднего вида с передними и задними парктрониками, круиз-контроль и так далее.

Кроссовер в той же комплектации, но черного цвета, за 2 990 000 рублей предлагают в Санкт-Петербурге и за 3 050 000 рублей в Иркутске. За 3 125 000 рублей в Хабаровске готовы привезти рестайлинговую версию Chevrolet Captiva. Под капотом всех кроссоверов 1,5-литровый бензиновый турбомотор Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л. с., бесступенчатый вариатор. Привод передний.