Оборот с продажи новых легковых автомобилей составил в январе 264 млрд рублей

По данным «Автостат Инфо», оборот с продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года составил 264 млрд рублей. Это на 10% больше, чем результат за январь 2024 года — 240 млрд рублей, но на 29% меньше, чем оборот за декабрь 2024 года — 373 млрд рублей.

На покупку новых автомобилей Lada в январе 2025 года покупатели потратили 36,5 млрд рублей, из них на модели Lada Vesta — 12,8 млрд рублей, а также на Lada Granta — 12,1 млрд рублей. Второе место по обороту среди брендов на российском авторынке занимает Haval — 33,8 млрд рублей. На третьем месте в январском рейтинге находится Chery, выручка от продажи автомобилей этой марки составила в отчетный месяц 26,5 млрд рублей. При этом Chery Tiggo 7 Pro Max занял второе место в рейтинге моделей с наибольшей выручкой за прошедший месяц — 12,2 млрд рублей.