Президент Michelin не сдержался, описывая ситуацию с налогами в Европе.

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«Вы экономически убиваете свою страну, когда вводите налоги, которые намного выше, чем в других странах. Сейчас прямое и косвенное налогообложение во Франции — самое высокое в Европе. Не ждите, что корпорации всё время смогут это принимать», — заявил бизнесмен.

Он заострил внимание на том, что производство в Европе обходится производителям в два раза дороже, чем в азиатских странах. Это стало ещё заметнее с 2019 года, когда разрыв увеличился в разы.

«Нам нужно заново приспособиться к промышленному присутствию в Европе, чтобы меньше экспортировать, потому что это нерентабельно», — заявил Менего.

В конце осени 2024 года французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн. В 2020 году был закрыт завод в Ла-Рош-сюр-Йон, а впереди предстоит закрытие ещё двух заводов двух заводов в Германии.

Накануне в ходе презентации национального проекта «Экономика данных» вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко поделился историей, произошедшей с ним лично. Он вспомнил про ДТП с роботом-доставщиком, который не мог сманеврировать на пешеходном переходе. Инцидент случился несколько месяцев назад.