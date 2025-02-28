В Ульяновске идет подготовка к запуску производства JAC T9

Идет подготовка к запуску производства пикапа JAC T9 в Ульяновске
Производство флагманского пикапа JAC T9 будет организовано на заводе "Соллерс". Решение по локализации уже принято, пишет ТАСС со ссылкой на директора по продажам ООО "Джак Автомобиль" Сергея Садовенко.
Согласно планам компании, производство T9 запустят в июне-июле, а в августе начнутся продажи пикапа.
"Все последующие модели, которые будут выходить на платформе Т9 либо в этом плане, также будут в локальном производстве", - сказал Садовенко.
JAC T9 официально представлен в России. Пикап длиной 5330 мм и колёсной базой 3110 мм стоит 3 549 000 рублей. Автомобиль представлен в единственной комплектации с турбомотором 2.0 литра мощностью 224 л.с., 8-ступенчатым гидроавтоматом Aisin и подключаемым полным приводом. Грузоподъёмность JAC T9 составляет 1055 кг.
"На стыке третьего и четвёртого кварталов этого года" JAC также планирует запустить производство минивэна, который не представлен в российской линейке.