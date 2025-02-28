АвтоВАЗ показал интерьер Lada Iskra

АвтоВАЗ рассекретил интерьер новой модели Lada Iskra. Салон отличается вместительными нишами, эргономичной компоновкой, а также особыми материалами отделки, что обладают повышенной износостойкостью. Особое внимание уделено зоне водителя, чья геометрия обеспечивает максимальный комфорт при вождении автомобиля.

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Во всех комплектациях обещаны фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Это, а также высокая жёсткость кузова, гарантирует высокий уровень пассивной безопасности.

Для повышения комфорта остекление выполнено атермальным, со степенью тонировки 25%, а в топовых версиях задняя полусфера будет иметь более глубокое затемнение.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Руль имеет широкий диапазон регулировок по наклону и вылету, а расположение приборов, кнопок управления, мультимедиа, карманов и ниш, как отмечают создатели, тщательно продумано.

В большинстве исполнений интерьер машины будет чёрно-серым, но также предусмотрены варианты, отличающиеся контрастной декоративной отстрочкой и яркими цветными вставками.

Между тем, АвтоВАЗ объявил большие скидки на седан Lada Aura. Но, чтобы воспользоваться дисконтом, нужно выполнить определённые условия.