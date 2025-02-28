Названы условия для возвращения западных автопроизводителей в Россию

Комитет Совфеда РФ по экономической политике предложил условия для возвращения западных автопроизводителей в Россию, согласно которым, страна, где зарегистрирована компания, должна будет снять санкции, пишут «Ведомости». Соответствующее предложение содержится в письме на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Второе условие предполагает работу концерном в России исключительно в рамках совместного предприятия с местными автопроизводителями, а третье подразумевает отсутствие любых льготных режимов и исключений. В публикации указывается, что члены Совета Федерации обратили внимание, что западные автобренды «сбежали из России» в кротчайшие сроки и не оставили «ни технологий, ни компетенций».

Как упало производство машин в РФ за пять лет

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что, если французский автоконцерн Renault решит вернуться на российский рынок, он должен будет возместить инвестиции, вложенные в развитие производства компании за время отсутствия бывшего акционера. По его словам, речь идет о сумме как минимум 112,5 млрд рублей.