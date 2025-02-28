На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности

УАЗ начнет выпускать подушки безопасности

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В течение года на УАЗе стартует серийный выпуск систем пассивной безопасности, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Спирин.

«Это будет не просто сборка, это производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек безопасности до производства блоков управления», – пояснил он.

По словам главы УАЗа, эти подушки безопасности будут использоваться в автомобилях предприятия и в модельном ряду марки Sollers, включая пикапы. В дальнейшем их планируется поставлять и другим российским автопроизводителям.

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