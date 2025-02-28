Exeed LX стал доступнее

Кроссовер Exeed LX подешевел на 150 тысяч рублей. Корректировка цен затронула начальную версию Business, которая отныне стоит 2 890 000 рублей.

© Motor.ru

В России подешевел рестайлинговый кроссовер Exeed LX. Его стоимость в начальной комплектации Business снизилась на 150 тысяч рублей, узнали «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга прайс-листов. Теперь такой вседорожник оценивается в 2 890 000 рублей.

© Exeed

Версия Business у Exeed LX появилась летом прошлого года. С ней на кроссовер вернулся знакомый по дореформенной модели полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил и вариатор, тогда как все остальные LX идут со 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и семиступенчатым «роботом» Getrag.

© Exeed

От других исполнений Exeed LX Business отличается 18-дюймовыми колесами, отсутствием интегрированных подголовников и кругового обзора. Количество динамиков аудиосистемы уменьшено с восьми до шести, из набора электронных помощников исключена система «старт-стоп», а еще отсутствуют вентиляция передних кресел, ионизатор воздуха, панорамная крыша и полноразмерная «запаска».