Экс-завод Hyundai выпустил в прошлом году 26 тысяч авто

За 12 месяцев с начала производства "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге выпустил более 26 тысяч автомобилей марки Solaris, сообщили в пресс-службе компании "АГР".

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Ровно год назад, в феврале 2024 года, экс-завод Hyundai возобновил свою работу, а на рынок был выведен новый российский бренд Solaris. На данный момент он представлен четырьмя моделями: HC, HS, KRS и KRX. Завод успешно развивается, обеспечивая выпуск автомобилей по технологии полного производственного цикла, включающего штамповку, сварку, окраску и сборку.

В пресс-службе заявили, что модель Solaris HS вошла в тройку самых продаваемых седанов России в прошлом году. С момента начала производства была расширена локализация, включая использование российской стали и внедрение отечественных компонентов и разработок. Также было возобновлено сотрудничество завода с ключевыми поставщиками и привлечены к работе новые партнеры. На предприятии задействовано 245 роботов для сборки автомобилей.

Главной гордостью компании является то, что им удалось не только сохранить имеющихся работников, но и запустить программу по найму новых специалистов.

Кроме того, за год были внедрены технические разработки инженеров завода, что дало возможность оптимизировать производственные процессы и отказаться от внешних поставщиков.

Ранее "РГ" писала о том, что бренд Solaris анонсировал обновление комплектаций своих автомобилей.