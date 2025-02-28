Показан интерьер электромобиля Nissan N7

Компания Nissan готовится вывести на китайский рынок новый электрокар, который создан при участии местного концерна Dongfeng. На данный момент для модели заявлена одномоторная установка, при этом у двигателя два варианта мощности.

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Первый показ электромобиля Nissan N7 провели осенью 2024-го на автосалоне в Гуанчжоу, а в январе года нынешнего в очередном каталоге Минпрома КНР появился сертификат модели. Как несложно догадаться, новинка создана специально для Китая, причем это совместная разработка японской компании и ее давнего партнера – концерна Dongfeng. Прежде N7 выставляли с запертыми дверями, теперь же рассекречен и интерьер. Отметим, в Nissan по-прежнему называют свою модель седаном, однако с открытым багажником ее до сих пор не продемонстрировали, так что не удивимся, если в итоге Nissan N7 окажется лифтбеком.

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Интерьер оформлен в лаконичном стиле. Тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. В установленный между передними креслами подлокотник спрятан холодильник, в зеркало заднего вида встроена камера. В подголовник водительского сиденья интегрированы динамики. А двери открываются с помощью кнопок. Можно будет выбрать темную или светлую обивку.

Что же касается внешности, то Nissan N7 достались фары в виде «галок» и единая плашка задних фонарей. При этом оптика представляет собой пиксельные табло, которые могут отображать различные надписи или простенькие рисунки. Спереди еще имеется дополнительная светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Кроме того, известно, что у электрокара безрамочные двери.

Как сообщалось ранее, в основе N7 лежит новая платформа от СП Dongfeng Nissan. К слову, эта «тележка» подходит не только для электрокаров, но и для гибридов. То есть позже «семерка» вполне может получить версию с ДВС. Длина Nissan N7 равна 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм. Колесная база – те же 2915 мм, что и у лифтбеков Forthing Xinghai S7 и eπ 007 (он же Yipai 007) от концерна Dongfeng. Таким образом, не исключено, что новинка Nissan состоит в родстве с этими моделями суббрендов Дунфэна.

Nissan N7 сертифицирован с одномоторной установкой. Вероятно, электромотор расположен на задней оси. У двигателя два варианта мощности – 218 или 272 л.с. Аналогичные модификации есть и у упомянутых лифтбеков Forthing Xinghai S7 и eπ 007. О батареях официальных данных пока нет. Пятидверки суббрендов Dongfeng доступны с аккумуляторами емкостью 56,83 и 70,26 кВт*ч. Между тем более престижный eπ 007 еще бывает с двухмоторным полным приводом (суммарная отдача – 544 л.с.). Так что Nissan N7 впоследствии тоже могут предложить в полноприводном исполнении.

Больше подробностей о Nissan N7 появится после еще одной презентации, которую проведут уже в эти выходные. В Китае старт продаж намечен на второй квартал текущего года. Разумеется, электрокар будут производить локально – его выпуском займется СП Dongfeng Nissan. Об экспортных перспективах в Nissan не рассказывали.