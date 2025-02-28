Российский офис "Бестюн" снизил цену кроссовера T77

Российский офис Bestune снизил цену кроссовера T77. Все комплектации переднеприводной модели оснащены 1,5-литровым бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 160 сил, с которым сочетается семиступенчатый преселективный «робот».

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С круиз-контролем, отделкой салона экокожей, панорамной крышей (это комплектация Luxury) стоимость составляет от 1 924 000 рублей. Для сравнения, кросс-универсал Lada Vesta SW Cross сейчас стоит от 1 879 000 до 2 191 000 рублей.

В исполнении Prestige, где дополнительно доступны 12-дюймовый тачрскин медиасистемы, атмосферная подсветка, датчики дождя и света, ассистент управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль и многое другое, стоимость составляет 2 036 000 рублей.

Комплектация Prestige Plus, которая вдобавок оборудована системой кругового обзора 360, цена равняется 2 076 000 рублей. Это, как стало известно редакции Quto, финальные цены без каких-либо дополнительных условий (кредит, трейд-ин и т.д.).

Между тем, россияне ждут, что «вернувшиеся» иномарки будут стоить до 2 000 000 рублей. В опросе, который провело издание Авто Mail, приняли участие более 3700 человек.