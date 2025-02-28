Автошколы будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Качество автошкол буду оценивать по количеству ДТП их выпускников.

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Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Правительство предложило составить соответствующий рейтинг заведений. Сейчас лишь каждый седьмой ученик обходится без пересдачи, а многие инструкторы не знают, как устроен автомобиль», — сообщили эксперты.

По словам руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, если в течение первых двух лет водитель несколько раз попадает в дорожно-транспортные происшествия, то автошкола, в которой он обучался, должна покинуть рынок.

Автоэксперт Виктор Мартыненко считает, что некоторые работники автошкол могут не иметь достаточно компетенций и важных навыков. Так, во время обучения сотрудники повышают на учеников голос, что считается грубым нарушением. Кроме того, работники могут не захотеть ездить на автомобиле с обучающимся должное количество часов.

Ранее сообщалось, что таксисты смогут работать в Москве только после аттестации.