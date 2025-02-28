В России назвали чаще всего попадавшие под отзыв автомобили

В 2024 году чаще всего под отзыв в России попадали автомобили китайского концерна Haval. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на данные Росстандарта.

В России назвали чаще всего попадавшие под отзыв автомобили
© globallookpress.com

Речь идет об автомобилях, которые были отозваны из-за дефектов через сайт ведомства за последний год. Чаще всего подобную операцию проводили с моделями Haval F7 и F7x, реализованными с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023-го. В январе 2024-го под отзывную кампанию попали в общей сложности 32 156 подобных автомобилей. Главной причиной стали риски попадания влаги в жгут проводов под сиденьем водителя.

В топ-3 по этому показателю также попали Skoda Rapid (31 741 отозванная машина) и Kia Sportage (29 141 единица). Владельцы первой модели получили уведомления о необходимости заехать к дилеру для устранения дефектов в конце 2024 года, а второй — в самом начале 2025-го. На Rapid были обнаружены риски накопления электростатического заряда на поверхности топливных магистралей при экстремально низкой температуре. В результате проблемные машины пришлось дооснащать кабелем заземления топливного фильтра.

У Kia Sportage, в свою очередь, была выявлена возможность замыкания электрической цепи блока ABS/ESC. Это могло привести возгоранию в моторном отсеке, из-за чего внушительную партию машин, реализованных с 2014 по 2016 год, пришлось в экстренном порядке отзывать. В итоге устранение дефекта свелось к замене мультипредохранителя системы ABS и крышки блока предохранителей.

В общей сложности за 2024 год в России отозвали свыше 141 тысячи дефектных машин. Выявленные несоответствия, утверждали в Росстандарте, могли нанести вред жизни и здоровью россиян. В целом же за последние пять лет массовая отзывная кампания затронула суммарно более 1,7 миллиона машин. За этот период ведомство организовало свыше 300 подобных мероприятий.

Автособытия
Kia Sportage
Skoda Rapid
Skoda
Kia
Росстандарт