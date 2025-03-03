В США продают ранчо со множеством вездеходов и внедорожников

В США продают ранчо с гаражами и машинами. Помимо роскошного особняка с полной меблировкой, расположенного на участке площадью 162 гектара, продавец готов расстаться с разнообразными вездеходами, вседорожниками, предназначенными для гонок по песку, а также тракторами и грузовиками. Бонусом покупатель получит собственную взлетно-посадочную полосу.

© Motor.ru

На территории в 162 гектара находится основной дом площадью 750 квадратных метров, построенный в 2007 году. Поместье включает десять спален, 12 санузлов, а также роскошно обставленный интерьер. Кроме того, владение включает в себя несколько гостевых домов и огромную территорию, отведенную под гаражи и ангары для техники.

© Zillow

В список транспортных средств владельца входит десяток вездеходов Polaris RZR RS1, несколько песчаных багги, модифицированные грузовики и тракторы, а также лифтованный школьный автобус. Кроме того, на территории домовладения есть собственный гоночный трек, а также взлётно-посадочная полоса и ангар для самолета.

В 2022 году в США продавали роскошное поместье Мадонны. Фешенебельное домовладение площадью 1,2 километра оценивали в 26 миллионов долларов.