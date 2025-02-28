Стали известны самые безаварийные автомобили с пробегом

LiXiang признан самым безаварийным брендом автомобилей в России. Эксперты сервиса онлайн-проверки истории машин «Автотека» проанализировали информацию по популярным автомобилям возрастом до пяти лет, которые предлагались к приобретению в 2024 году. Было установлено, что две трети из них не имеют в истории записей о дорожно-транспортных происшествиях.

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Самыми безаварийными эксперты назвали автомобили LiXiang – у 84% предложений не оказалось упоминаний о ДТП. На втором месте оказался Zeekr с показателем 81,5%. Тройку замыкает Jetour (80,6%). В топ-5 также вошли Voyah (79,8%) и Honda (79,3%).

В рейтинге самых безаварийных моделей по итогам 2024 года лидирует кроссовер LiXiang L9 (86%). Второе место занимает также модель бренда LiXiang – L7 (82,5%). В тройку вошёл Geely Monjaro, у которого доля безаварийных машин составила 82,1%.

Российская Lada Niva Legend расположилась на четвёртом месте (81,4%), а пятом — Zeekr 001 (80,9%). С шестого по десятое место занимают EXEED RX (80,5%), Toyota Highlander (79,9%), Voyah Free (79,7%) и Lada Niva Travel (79,7%) и Changan UNI-K (78,2%).

Управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин обращает внимание на тот факт, что в рейтинге моделей, которые реже всего попадают в дорожные происшествия, оказались и премиальные машины, и представители массового сегмента.