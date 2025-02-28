«Москвич 6» возможно купить с большой выгодой

«Москвич» распродает автомобили, предлагая большие скидки. Переднеприводные лифтбеки предлагаются с двумя вариантами силовых установок: 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 лошадиных сил в паре с вариатором и более мощным 174-сильным мотором с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разница в стоимости модели 2025 и 2023 годов составляет 567 тысяч рублей.

© Quto.ru

Так, версия «Бизнес» автомобиля 2023 года с 174-сильным двигателем обойдётся в 2 486 000 рублей, а 2025 года — в 3 053 000 рублей. Максимальная комплектация «Техно» двухлетней давности стоит 2 626 000 рублей, а машина этого года — 3 193 000 рублей.

Более бюджетной является комплектация «Комфорт» с 136-сильным мотором, но она предлагается и с меньшей скидкой. Устаревшая модель стоит 2 136 000 рублей, а актуальная — 2 277 000 рублей.

Комплектация «Бизнес» с аналогичным силовым агрегатом 2023 модельного года обойдётся покупателю в 2 336 000, а модель 2025 года — 2 477 000.

Ранее директор по продажам ООО «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко сообщил, что в июне-июле 2025 года на заводе группы «Соллерс» в Ульяновске будет запущено производство пикапа T9 китайского бренда JAC. Позже планируется начать выпуск минивэна, который пока не представлен в российской линейке. По словам Садовенко, продажи T9 стартуют уже в августе этого года.