Появились новые подробности о флагманском Toyota Land Cruiser Prado

Флагманская версия Toyota Land Cruiser Prado предлагается по цене от 62 000 долларовНовый Toyota Land Cruiser Prado предстал перед нами во всей своей красе, сопровождаемый шквалом фотографий и подробных спецификаций. Легендарный внедорожник совершил настоящий технологический скачок. Цена, правда, тоже подросла: от 62 000 до 77 000 долларов. Новый Prado демонстрирует внушительные размеры: длина – 4925 мм, ширина – 1940 (1980) мм, высота – 1910 (1920) мм, а колесная база составляет 2850 мм. Несмотря на увеличенные габариты, новые фотографии позволяют судить о более агрессивном и современном дизайне, подчёркивающем мощь и внедорожные качества автомобиля. Сердцем нового Prado стала гибридная установка, сочетающая в себе 2,4-литровый турбированный двигатель и электромотор. Совокупная мощность впечатляет – 330 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 630 Нм. В паре с этим мощным агрегатом работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Новый Prado, как и его предшественники, сохранил систему постоянного полного привода. Однако, наличие блокируемого центрального дифференциала Torsen LSD и аналогичного дифференциала на задней оси, в сочетании с адаптивной подвеской AVS, поднимает внедорожные возможности на совершенно новый уровень. Адаптивная подвеска AVS, реагируя на дорожные условия в режиме реального времени, обеспечивает непревзойденный комфорт и управляемость как на асфальте, так и на бездорожье. Салон внедорожника оснащен современными технологиями, включая чип Qualcomm Snapdragon 8155 и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Huawei HiCar и Baidu CarLife. Обновленный комплекс Toyota Pilot предлагает более 20 функций безопасности, таких как предотвращение столкновений, контроль полосы движения и помощь при парковке. В топовых комплектациях доступны 14 динамиков JBL, панорамный люк и продвинутая система шумоподавления. Источник: IXBT

Появились новые подробности о флагманском Toyota Land Cruiser Prado
© За рулем
Автособытия
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Toyota
Baidu
Apple