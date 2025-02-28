КамАЗ раскрыл цену тяжелых самосвалов грузоподъемностью 50 тонн. На выставке Kazan Truck Expo в экспозиции автогиганта засветились перспективные модели «Атлант-49» и «Атлант-50». Замдиректора по карьерной технике АО «ТФК КамАЗ» Константин Кравченко заявил БИЗНЕС Online, что плановая стоимость тяжёлых самосвалов не превышает 30 миллионов рублей. Озвученная топ-менеджером цифра ниже прошлогодних прогнозов на уровне 40-50 миллионов рублей.

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По оценкам КамАЗа, новые самосвалы «Атлант-49» и «Атлант-50» способны занять 40% российского сегмента рынка. Предварительные договоренности с металлургическими комбинатами, группой алмазодобывающих компаний «Алроса» и Русской медной компанией у автогиганта есть. Потребность в тяжелых самосвалах на КамАЗе оценивают более чем в 700 единиц.

«Атлант-49» и «Атлант-50» — близкие по характеристикам, но различные по концепции тяжелые самосвалы КамАЗа. Цифра в индексе означает грузоподъёмность; полная масса составляет 72 и 74 тонны соответственно. «Младший» четырёхосный самосвал способен передвигаться по дорогам общего пользования, укладывается в нормативы по ширине и во многом унифицирован с обычными моделями семейства К5. «Старший» трёхосный самосвал намного шире, оснащается нестандартными 25-дюймовыми колёсами, а оригинальных деталей больше. Впрочем, именно «Атлант-50» ждут в серии в этом году.

Под капотом тяжелых самосвалов КамАЗ отечественный 560-сильный дизель КамАЗ Р6. Однако «санкционных» деталей хватает: к примеру, не раскрыто происхождение 7-ступенчатых автоматов, а на прототипах были американские трансмиссии Allison, финские мосты Sisu и французские шины Michelin.