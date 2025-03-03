Названо количество машин, реализованных в РФ на льготных условиях

Благодаря госпрограммам в России было продано более 10 тысяч машин. По данным ведомства, в России за январь было реализовано более 10 700 автомобилей по госпрограммам. Объём скидок в результате сделок превысил 3,3 миллиарда рублей.

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«В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано 7,9 тысячи автомобилей, по программе льготного лизинга – свыше 2,8 тысячи автомобилей», — сообщило министерство. Около 9,9 тысячи машин по двум этим программам пришлось на модели Lada.

В январе ведомство скорректировало список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на этот год. В него вошёл отечественный «Москвич 3», но был удалён китайский Haval. Тогда Минпромторг заявлял, что федеральным бюджетом на финансирование программы льготного автокредитования на 2025 год выделено более 36 миллиардов рублей, на льготный лизинг — 27 миллиардов.

Ранее стало известно, что в первый месяц 2025 года самым продаваемым на европейском рынке стал компактный хэтчбек Dacia Sandero. Стоит напомнить, что именно он стал бестселлером авторынка Европы по итогам 2024 года. Но при всех составляющих продажи автомобиля снизились на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 21 309 единиц.