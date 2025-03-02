АвтоВАЗ раскрыл, когда «Нива» попрощается с мотором от «Жигулей». На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов заявил «Мотору», что в 2025 году восьмиклапанный двигатель 1.8 вытеснит классический «атмосферник» объёмом 1,7 литра. Во втором полугодии новый агрегат получит Lada Niva Travel, а к концу года — обычная Niva Legend. Оба внедорожника оснастят 1,8-литровым двигателем, который создан на базе мотора 1.8 EVO от Vesta.

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Глава АвтоВАЗа добавил, что переход на новый двигатель повлечёт изменения в трансмиссии: классическая «Нива» получит раздатку с одним рычагом, как на внедорожнике с приставкой Sport. На семействе Niva «атмосферник» 1.8 будет развивать 90 лошадиных сил: характеристики подберут таким образом, чтобы агрегат выдавал больше крутящего момента на низких оборотах.

Также Максим Соколов анонсировал возвращение подушки безопасности на Lada Niva Legend. Система вернётся в этом году: на первом этапе аирбэг разместят в боковине водительского кресла, а в дальнейшем подушка безопасности будет устанавливаться по классической схеме — в центре рулевого колеса.

На 2025 год запланирован дебют Lada Niva Sport с форсированным двигателем объёмом 1,8 литра. Самый мощный агрегат предложат для линейки Silk Way Edition. Ожидается, что наиболее динамичный внедорожник разовьёт 144 лошадиные силы.