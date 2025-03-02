Skoda запустила в производство два абсолютно новых кроссовера

Чешский автопроизводитель Skoda открыл новую главу в своей истории, запустив серийное производство двух долгожданных электрокроссоверов: Skoda Enyaq и его стильного купеобразного собрата Enyaq Coupe. Производство налажено на флагманском заводе компании в Млада-Болеславе.

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Автомобили собираются на одной линии с новыми Skoda Elroq и Octavia. Производственная мощность до 300 электрокроссоверов в день. Ещё более примечателен тот факт, что завод в Млада-Болеславе стал первым заводом Volkswagen Group в Европе, где одновременно производятся автомобили с двигателями внутреннего сгорания и электромобили. Enyaq и Enyaq Coupe предлагают впечатляющие технические характеристики.

Три варианта силовых установок мощностью от 150 до 210 кВт (204-286 л. с.) позволяют выбрать автомобиль, оптимально соответствующий индивидуальным потребностям. Два варианта батарей (Enyaq 60 и Enyaq 85) обеспечивают внушительный запас хода: более 580 километров для Enyaq и более 590 километров для Enyaq Coupe по циклу WLTP. При этом Enyaq 85x предлагает полный привод благодаря двухмоторной силовой установке.

Важно отметить, что завод в Млада-Болеславе не только производит сами автомобили, но и занимается сборкой тяговых батарей для них на платформе MEB. Эти батареи используются не только в моделях Skoda, но и в электромобилях других марок Volkswagen Group.э