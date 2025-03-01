В России 40% рынка займут отечественные авто

В январе 2025 года отечественные автобренды нарастили свою долю на рынке с 31 до 36%, а также увеличили число моделей с 12 до 20. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Газпромбанк автолизинга».

«В целом в январе отечественные «фамилии» нарастили долю рынка с 31% до 36% и увеличили количество моделей с 12 до 20. При этом во второй половине года есть немало предпосылок для того, чтобы доля российских марок приблизилась к 40%», — говорится в исследовании.

По итогам января, в РФ поставили на учет 27,6 тыс. Lada, что на 5 тыс. автомобилей больше в сравнении с 2024-м. «Москвич» также нарастил продажи на 13%, до 1,4 тыс. машин.

29 января президент России Владимир Путин пообещал поддержать отечественный автопром на фоне снижения спроса на автомобили в стране.

Он также отметил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и «АвтоВАЗ»: с 525 тыс. выпущенных машин в прошлом году, до планируемых 505 тыс. авто в 2025 году.