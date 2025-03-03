Как изменились цены на новые автомобили в России к весне

Какие автомобили подешевели, а какие подорожали в России к весне. Как сообщает «Автостат», к марту изменились цены на модели трех марок: прайс-листы были скорректированы в период с 16 по 28 февраля. Причем стоимость моделей изменилась разнонаправленно: например у BAIC некоторые автомобили подешевели, а одна модель, напротив, стала дороже в нескольких комплектациях. Haval, в свою очередь, опустил цены на H5 и Н9, а у FAW Bestune кроссовер T77 потерял в цене почти миллион рублей.

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Наиболее заметные изменения произошли в прайс-листах моделей BAIC — эта марка выступает партнером завода «Автотор», так что ее автомобили производятся в Калининградской области. К весне на 150−280 тысяч рублей, или на 8,8−13 процентов, подешевел седан U5 Plus, и в начале марта его можно купить за 1 555 000−1 970 000 рублей.

Кроссовер BAIC X35 «стал легче» на 108−132 тысячи рублей, или 5,3−6,8 процента; X55 теперь стоит на 236−346 тысяч рублей дешевле, чем зимой (минус 8,3−13,6 процента), а заметнее всего подешевел X7 — на 710 тысяч, или 26,3 процента. Ну и наконец: розничная стоимость X75 в двух комплектациях начального уровня увеличилась на пять тысяч рублей, а в одной топовой снизилась на 316 тысяч. Цены на эту модель лежат сейчас в диапазоне от 2 595 000 до 3 094 000 рублей.

Два Haval «внедорожной» линейки H, H5 и H9, подешевели на 100 тысяч рублей в дизельных модификациях. Ну, а марка Bestune снизила стоимость кроссовера T77 на 940 тысяч рублей, что соответствует 31,2−32,8 процента. После корректировки модель стоит от 1 924 000 до 2 076 000 рублей.

Ранее сообщалось, что за первую половину февраля цены скорректировали пять брендов. В их числе SWM, Solaris (российская марка, под которой в стране продаются автомобили Hyundai и Kia локальной сборки), Evolute, который выпускает электрокары и гибриды на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, а также Haval и Exeed. Еще несколько компаний ввели скидки и маркетинговые предложения, в числе таковых Xcite и Geely.