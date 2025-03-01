Глава АвтоВАЗа назвал базовую цену новой Lada Iskra

За девять месяцев перспективная модель подорожала на 20%

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На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов прокомментировал ценообразование ожидаемой новинки 2025 года. Топ-менеджер заявил: если бы продажи Lada Iskra стартовали сегодня, то начальная цена составила бы 1,2 миллиона рублей. Производство стартует 19 апреля, до конца мая будет происходить насыщение дилеров автомобилями, старт «живых» продаж «Искры» состоится летом, поэтому новинка ещё может подорожать.

Максим Соколов напомнил, что ключевая ставка составляет около 20%, что в горизонте полугода соответствует удорожанию на 10%. Можно сделать вывод, что озвученная стартовая цена Lada Iskra в размере 1,2 миллиона рублей может увеличиться примерно до 1,3 миллиона рублей. С июня прошлого года ожидаемые цены вырастут минимум на 20%.

Накануне АвтоВАЗ показал салон топ-версии Lada Iskra. У такого автомобиля будет медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, климат-контроль, противотуманные фары с подсветкой поворотов, передние и задние парктроники, легкосплавные 16-дюймовые диски, обогрев ветрового стекла, передних и задних сидений, наружных зеркал, руля и форсунок стеклоомывателя.

Базовая Lada Iskra окажется проще: штампованные 15-дюймовые диски, неокрашенные дверные ручки, аудиоподготовка, передние электростеклоподъёмники. Однако даже у самой простой версии будут две подушки безопасности, системы ABS и ESC, светодиодные дневные ходовые огни и поворотники, датчики света и дождя.