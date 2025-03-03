У нового Bugatti будет спортпакет с уникальным выхлопом

В социальных сетях растиражировали изображения из официального конфигуратора марки. Для 1800-сильного гиперкара Tourbillon предложат заводской спортпакет Equipe Pur Sang: он включает в себя целую плеяду декоративных элементов, изменённый аэродинамический обвес и оригинальную выпускную систему. Выхлоп уникальный для автопрома: Bugatti предусмотрела восемь патрубков!

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Официально конфигуратор Bugatti Tourbillon не доступен, но похоже одному из потенциальных покупателей удалось познакомиться с онлайн-шоурумом. За 240 тысяч долларов можно заказать пакет Equipe Pur Sang: помимо экстравагантного выхлопа, он включает в себя другой передний бампер, более обтекаемые сплиттеры, диффузор в цвет кузова, а также адаптивное антикрыло с закрылками по краям.

© @bugattitourbillon.registry

На рендерах изображен автомобиль с гравировкой Equipe Pur Sang на деталях обвеса, также надпись украшает подголовники и приборную панель. Об улучшениях по технике информации нет, исходный Bugatti Tourbillon оснащается четырёхмоторной силовой установкой с атмосферным 8,3-литровым V16 и тремя электродвигателями, а совокупная отдача составляет 1800 лошадиных сил.

Первые покупатели получат свои экземпляры Bugatti Tourbillon только в 2026 году, а общий тираж ограничен 250 экземплярами. Стартовая цена составляет 3,8 миллиона евро, но с учётом опций отметка четыре миллиона евро — далеко не предел. Интересно, что опытный образец гиперкара с V16 недавно привезли в Баку на открытие крупнейшего шоу-рума Bugatti.