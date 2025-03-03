Полиция США закупила большую партию новых Ford Mustang GT. В социальных сетях полицейских Северной Каролины появились фотографии с необычными служебными машинами. Власти закупили по меньшей мере 25 новых Ford Mustang GT седьмого поколения S650. Спорткары в серебристо-чёрной ливрее и потайными светодиодными спецсигналами готовы заступить на дежурство, отчасти заменив основной транспорт силовиков — Dodge Charger с двигателем V8.

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Руководитель полицейского управления Северной Каролины полковник Фредди Л. Джонсон-младший признал, что машин не очень много, но они будут выполнять важную задачу. Их патрулирование поможет в профилактике преступности. Комментаторы в соцсетях высказались неоднозначно: популярно мнение, что деньги налогоплательщиков не стоит тратить на спорткары, когда есть более практичные Ford Explorer.

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Впрочем, полиция Северной Каролины ответила, что цена новых Mustang GT сопоставима с ценой других машин в автопарке. Напрямую не сказано, но дорожным патрулям была нужна альтернатива Dodge Charger, который в 2023 году сняли с производства. Шестицилиндровые седаны нового поколения в свободной продаже пока не появились, поэтому выбор пал на пони-кар Ford. С двигателем Coyote V8 двухдверка разменивает 96 км/ч с места за 4,5 секунды и набирает 274 км/ч.

Для наиболее популярных полицейских моделей Ford делает заводские спецверсии SSV: адаптированы для службы электрические пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-E, бензиновые грузовички F-150, а также вседорожники Explorer и Expedition. Однако Ford Mustang выбирают редко, поэтому оборудовать пони-кар пришлось своими силами.