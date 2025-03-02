АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с новым типом кузова

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит тесты версии Lada Granta Cross.

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Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd.

«АвтоВАЗ» готовит к выводу на рынок новую модификацию автомобиля из семейства Granta. Это будет Granta Cross в кузове » Лифтбек». Особенности данной комплектации: увеличенный дорожный просвет, новая бамперная группа, пластиковый обвес по кругу, легкосплавные колесные диски нового дизайна», - говорится в сообщении паблика.

Кроме того, в оснащение войдут противотуманные фары, климат контроль, стеклоподъемники всех дверей, задний стеклоочиститель, сигнализация, складной ключ с пультом ДУ, мультимедийная система с Яндекс авто, круиз-контроль.

Отмечается, что серийный выпуск вероятно начнется как только на конвейер встанет автомобиль Lada Iskra.

До этого портал «Мотор» перечислил все опции, которые войдут в базовое оснащение новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra.

«В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, самая доступная версия Lada Iskra получит иммобилайзер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники.